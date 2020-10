Arogantný vodič zrazil dve ženy a ušiel - polícia ho potrestala nepotrestaním ...

Chcem Vás poprosiť, ak Vás môj článok po prečítaní zaujal, zdieľajte ho, nech každý na Slovensku o tomto "svinstve" našich ľudí vie ...

Týmto článkom by som chcel nadviazať na môj predošlý článok z roku 2018 (https://lnk.sk/qIR6), kde som upozornil na prípad vodiča, ktorý vedome narazil autom do dvoch chodkýň, zranil jednu z nich, spôsobil jej aj materiálnu škodu a z miesta ušiel. Chodkyňa pred nárazom videla, ako vodič na ňu strhol volant, tak bola celá udalosť aj nahlásená.

Žilinský dopravný inšpektorát nemal najmenšiu pochybnosť o jeho vine a uznal ho vinným zo série asi najzávažnejších dopravných priestupkov (keďže vec bral ako neúmyselné zrazenie), ale bez zdôvodnenia a v tajnosti upustil od potrestania !!!

Ale skutočne niekoho zraziť autom, zraniť ho a utiecť z miesta, je len priestupok ?

Zraniť chodca autom (je absolútne nepodstatné ako, dokonca nemusí byť zranený vôbec) a nepresvedčiť sa , či zrazený chodec potrebuje pomoc, je zároveň aj trestným činom, minimálne v štádiu pokusu (odborne je to vysvetlené napríklad tu https://lnk.sk/bhqu). Keďže ale polícia, ani prokuratúra v podstate nespravili absolútne nič (okrem pomoci páchateľovi), podal som trestné oznámenie pre neposkytnutie pomoci. Ale opäť žilinský dopravný inšpektorát rozhodol, že páchateľa nie je možné potrestať dva krát za ten istý skutok – keďže tento páchateľ už bol raz potrestaný a to „ UPUSTENÍM OD POTRESTANIA “ za sériu priestupkov, ktorých sa dopustil samotnou dopravnou nehodou, čiže už ho nemôžu stíhať za uvedený trestný čin neposkytnutia pomoci !

Čiže za priestupky ho záhadne nepotrestali a za trestný čin ho nemôžu stíhať, lebo ho už potrestali nepotrestaním za sériu závažných priestupkov v tom istom skutku. Poviete si, absurdné – že takáto „blbosť“ snáď ani nie je možná. Treba sa na to ale pozerať viac s istým nadhľadom a pripustiť možnosť, že možno boli len skorumpovaní policajti prichytení pri čine a obhajujú sa absurdnými výhovorkami. S výhovorkami, ktoré by žiadnemu "serióznemu" zločincovi nikdy neprešli, pokiaľ by ho nevyšetroval kolega z Inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR (k nemu tiež v ďalšom článku) a pokiaľ by to nedozorovala zrejme skorumpovaná prokuratúra (nedávna história vyplavila z tohto "hniezda" množstvo špiny). To je ale samozrejme len môj osobný názor, každý si môže vytvoriť svoj vlastný.

Rozhodol som sa tento článok aktualizovať, nakoľko sa mi podarilo po 5-tich rokoch dostať k policajnému spisu – ÁNO, po 5–tich rokoch, kedy je skutok páchateľa bezpečne premlčaný. Skôr mi to žiaľ umožnené nebolo - zrejme vedeli, čo robia.

Aby som tento článok nezahltil množstvom informácii, niektoré konkrétne detaily zverejním v nasledujúcom článku (v priebehu niekoľkých dni).

Stručná rekapitulácia :

Kto čítal môj predošlý článok (https://lnk.sk/qIR6), môže túto kapitolu preskočiť.

Ako som uviedol v predošlom článku, dňa 28.10.2014 išli po chodníku pre chodcov dve chodkyne do práce, okolo areálu Žilinskej univerzity - presne po rovnakej trase, kadiaľ denne prechádza stovky študentov. Z areálu vychádzal nervózny vodič na dvojročnom vozidle VW Tiguan, ktorý začal na ne dlhšie trúbiť, keď prechádzali cez križovatku (v ďalšom článku uvediem, prečo bol ten vodič tak nervózny a podráždený).

Keď vodič dorazil do tejto križovatky, chodkyne už boli za križovatkou (čiže mu neprekážali) a on odbočoval takmer kolmo doprava, čiže v smere ako sa pohybovali chodkyne. Pomaly sa rozbiehal z križovatky, jedna z chodkýň sa pozrela dozadu smerom k prechádzajúcemu autu a videla ako vodič v tom momente na ňu strhol volant. V ďalšom článku sa vyjadrím k dôkazom, teda aj k tomu, či vodič zrazil chodkyňu úmyselne alebo neúmyselne - a prečo to spravil.

Čiže vodič zachytil autom chodkyňu, čím ju odhodilo dopredu, kde sa padajúc zachytila o kolegyňu pred sebou. Po tomto vodič prudko zrýchlil a z miesta jednoducho ušiel. Vodiča absolútne nezaujímalo, či chodkyňa ktorú on zranil, potrebuje lekársku pomoc (ona ju potrebovala), bolo mu to úplne jedno. Týmto nárazom chodkyňa utrpela bolestivé zranenie v oblasti rebier, čo si vyžiadalo jednorazové ošetrenie, ďalej sa liečila popri práci – jej zranenie bolo vďaka ľsti jedného policajta klasifikované ako ľahké ...

Je ale nepodstatné, ako bolo zranenie klasifikované. Spôsobenie dopravnej nehody (spôsobil aj materiálnu škodu), zranenie človeka, nepresvedčenie sa, či zranený potrebuje pomoc (každý stret auta s chodcom je nebezpečný), útek z miesta, predstavuje naozaj dosť veľký problém.

Danú vec najskôr preverovala hliadka dopravnej polície, ktorá spísala na mieste záznam a podrobila zranenú chodkyňu dychovej skúške ( tento dôkaz polícia neskôr zlikvidovala – k tomu tiež v ďalšom článku). Keďže zranená chodkyňa trvala na tom, že videla ako vodič na ne strhol volant, danú vec prebralo Obvodné oddelenie PZ v Žiline.

Po niekoľkých mesiacoch sa podarilo páchateľa vypátrať. Keďže páchateľa vypátrali na základe kamerového záznamu (žiaľ záznam nezachytil miesto stretu), páchateľ sa ku všetkému priznal. Páchateľ ale popieral, že strhol volant na chodkyne úmyselne, tvrdil že do nich narazil z dôvodu, že zaberali tretinu vozovky a on nechcel prejsť autom cez plnú čiaru. Je to naozaj zvláštna argumentácia, hodná vyšetrenia u psychológa. V ďalšom článku preukážem, že účelová výhovorka páchateľa bola zároveň v rozpore s dôkazmi polície - čo samozrejme polícii neprekážalo.

Čiže z dôvodu vecnej príslušnosti daný prípad prevzal žiaľ Žilinský dopravný inšpektorát, kde to vyšetrovala mjr. Ing. Eva Klotáková. Tá uznala dňa 2.6.2015 tohto vodiča vinného zo série asi najzávažnejších dopravných priestupkov, aké existujú - čiže o jeho vine nebola absolútne žiadna pochybnosť. Následne táto policajtka bez akéhokoľvek zdôvodnenia upustila od potrestania . Aby jej takéto niečo prešlo, aktívne sa snažila poškodenej zabrániť v nahliadnutí do spisu, dokonca úplne odignorovala jej písomnú žiadosť (dňa 03.05.2016 bolo skonštatované nadriadeným orgánom, že tým porušila interný predpis MV SR).

Neskôr sa o tomto podozrivom rozhodnutí dozvedela Okresná prokuratúra v Žiline, ktorá dňa 25.6.2015 zrušila toto rozhodnutie, nakoľko mjr. Eva Klotáková sa ho neunúvala ani len zdôvodniť !

Je ale ťažké zdôvodniť nepotrestanie takéhoto skutku, keď neexistuje žiadna poľahčujúca okolnosť. Tak polícia, ktorú platíme z našich daní, vymyslela za naše peniaze plán B.

Mjr. Ing. Eva Klotáková vymerala páchateľovi najnižší možný trest – sankciu 300 Eur a zákaz šoférovania na jeden rok - čiže zrejme svoje predošlé rozhodnutie naozaj nedokázala zdôvodniť. Toto rozhodnutie dokonca oznámili poškodenej, čím sa spoliehali na to, že už sa o prípad nebude nikto zaujímať (a môžu svoje svinstvo nerušene dokončiť).

Ale tento predpoklad im nevyšiel. Neskôr sme sa dozvedeli, že páchateľ podal záhadné odvolanie, ktorému vyhoveli, zrušili vymeraný minimálny trest a opäť ho dňa 19.9.2016 uznali vinného zo série závažných dopravných priestupkov a opäť upustili od potrestania . Tento krát sa im darilo zatajovať toto podozrivé rozhodnutie niekoľko rokov.

Čo sa udialo po zverejnení prvého blogu :

Po tom, ako som sa o tomto „svinstve“ dozvedel, zverejnil som dňa 28.6.2018 prvý blog (https://lnk.sk/qIR6). Veci sa „záhadne“ pohli, z Generálnej prokuratúry sa mi dňa 13.8.2018 ozval JUDr. Jaroslav Kozolka, LL.M., MBA a informoval ma, že v pôvodnej veci sa bude konať ďalej .

Žeby konečne nejaká spravodlivosť ? Ale nie, tento krát Generálna prokuratúra vymyslela vlastný plán C. Mňa na čas umlčali falošným prísľubom a pokúsili sa nechať to svinstvo „vyhniť“. Čiže po viacerých mojich dotazoch a niekoľkých mesiacoch sa ma unúval JUDr. Jaroslav Kozolka, LL.M., MBA písomne informovať, že v danej veci nevidí žiadne pochybenie a že jeho pôvodná informácia (že sa bude v pôvodnej veci pokračovať) mi bola poslaná omylom – v liste tvrdil, že bol prepracovaný a poslal mi informáciu, ktorá bola určená niekomu inému (dúfam, že si ma nezmýlil s pánom Kočnerom).

Políciu a prokuratúru si platíme z našich daní, aby nám pomáhala. Osobne som ale zažil presný opak – polícia, aj prokuratúra pomáhala páchateľovi. Jeden policajt sa mi smial, že s týmto prípadom aj tak nič nespravím - oni si boli istí svojou beztrestnosťou a v podstate mali pravdu !!!

Tí policajti tam pracujú do dnes !!!!

Na základe nových informácii, ktoré som sa dozvedel po piatich rokoch z poskytnutého spisu, bolo podané dňa 14.10.2019 trestné oznámenie na troch konkrétnych policajtov za konkrétne protiprávne skutky. Toto trestné oznámenie do dnes nikto neprešetril. Preto som sa obrátil so žiadosťou o informáciu na Ministerstvo vnútra SR (už za vlády nového ministra) - aby mi oznámili, v akom štádiu sa nachádza toto šetrenie. Stroho mi odpovedali, že moje trestné oznámenie bolo odmietnuté, o čom som mal byť informovaný. Požadoval som teda nejaké číslo spisu, či uznesenia, nakoľko mne nič neoznamovali – Ministerstvo vnútra SR ale túto žiadosť o informáciu odignorovalo. Od tejto vlády si veľa ľudí, vrátane mňa, sľubovali zmeny – nič sa ale žiaľ nezmenilo.

Preto Vás chcem týmto poprosiť o zdieľanie tohto článku, aby sa o svinstvách niekoľkých policajtov a prokurátorov dozvedelo čo najviac ľudí. Aby nemali istotu, že ich pochybné rozhodnutia zostanú zabudnuté niekde v šuplíku. Nikto by sa za svoju prácu nemal hanbiť, preto by mali byť na tento článok o svojej práci pyšný ...

Už nejde o samotného páchateľa, ten je z toho vďaka týmto policajtom a prokurátorom vonku - blahoželám. Je ale vo verejnom záujme, aby policajti a prokurátori (zainteresovaných je tam naozaj dosť, aj k tomu sa dostanem), ktorí robia hanbu svojím poctivým kolegom, neboli viac platení z našich daní (verím a dúfam, že tých poctivých je podstatne viac).

Nie je to tak dávno, čo unikla na verejnosť nahrávka z prostredia žilinského dopravného inšpektorátu, podľa ktorej sa na tomto oddelení "vybavovali" dopravné priestupky (tá nahrávka bola vedľajším produktom mocenských intríg). Čiže tento prípad zrejme nie je ojedinelý, ale jedným z mnohých. Spomínaný článok o praktikách na žilinskom dopravnom inšpektoráte, resp. aj v polícii celkovo, nájdete napríklad tu : https://lnk.sk/qbfq alebo aj tu https://lnk.sk/kw68.

V tomto, aj v ďalšom článku vychádzam len z písomných dôkazov, ktorými disponuje aj polícia a ktoré viem v prípade potreby komukoľvek predložiť.

Ďakujem Vám.