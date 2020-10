Prečo polícia odmietla potrestať páchateľa, ktorý narazil autom do ľudí a ušiel ?

Chcem Vás poprosiť, ak Vás môj článok po prečítaní zaujal, zdieľajte ho, nech každý na Slovensku o tomto "svinstve" slovenskej polície a prokuratúry vie ...

Týmto článkom nadväzujem na moje predošlé články https://lnk.sk/qIR6 a https://lnk.sk/ysvx, ktoré sa týkajú prípadu, kde RNDr. Peter P. narazil do dvoch chodkýň, jednu ľahko zranil, nepresvedčil sa, či zranená potrebuje pomoc a z miesta ušiel. Polícia musela po tomto páchateľovi niekoľko mesiacov pátrať.

Polícia tohto vodiča odmietla potrestať, napriek tomu, že ho uznala vinného z najzávažnejších dopravných priestupkov – čiže o vine páchateľa nebola žiadna pochybnosť. Nepresvedčenie sa (a následný útek), či zranený potrebuje pomoc (po strete s autom) je síce trestný čin minimálne v štádiu pokusu, polícia odmietla tento trestný čin rovnako prešetrovať, nakoľko za tento istý skutok už potrestala páchateľa upustením od potrestania .

Nakoľko som sa dostal k vyšetrovaciemu spisu, chcel by som zverejniť niektoré fakty a zodpovedať na niektoré otázky, ktoré Vás možno zaujímajú.

Narazil do chodkýň vodič úmyselne ?

Čo uviedol páchateľ :

Uviedol, že sa pomaly rozbiehal z križovatky na dvojročnom vozidle VW TIGUAN, mal zaradený prvý rýchlostný stupeň a pohyboval sa rýchlosťou 10 – 15 km/h. Pred sebou videl dve chodkyne , ktoré išli vedľa seba a zaberali tretinu vozovky , preto na ne raz zatrúbil. Chodkyne na jeho zatrúbenie nereagovali, preto pokračoval v jazde a jednu zo žien zasiahol spätným zrkadlom do ruky a to iba z dôvodu, že sa nedalo chodkyne obísť. Obísť by ich mohol, len ak by prešiel cez plnú čiaru, čo nechcel. Uvádza, že má poškodené spätné zrkadlo, ale to sa malo údajne poškodiť 2 roky pred tým, o čom je záznam v poisťovni.

Moje zistenia :

Výpovede páchateľa a chodkýň sa rozchádzajú hlavne v tom, či išli chodkyne vedľa seba alebo za sebou ako aj v tom, že vodič popiera strhnutie volantu na chodkyne (jedna z chodkýň videla ako pomaly rozbiehajúce sa auto náhle zmenilo smer na ňu - tak to aj v daný deň nahlásila). V čase, keď bol páchateľ neznámy, chodkyne nepoznali jeho výhovorku , uviedli do policajného záznamu, že zranenú chodkyňu odhodilo nárazom smerom dopredu, kde sa zachytila o chodkyňu pred sebou . To by ale nebolo možné, keby išli skutočne vedľa seba, ako to tvrdí páchateľ.

Vodič uvádza, že chodkyne išli vedľa seba, zaberali tretinu vozovky a on do nich narazil z dôvodu, že nechcel prejsť autom cez plnú čiaru (aj keď oproti nešlo žiadne iné auto). Podľa policajného protokolu je cesta v mieste nárazu široká 6,6 metra. Ak by zaberali tretinu vozovky, ako to tvrdí páchateľ, zaberali by chodkyne cca 2,2 metra. V jazdnom pruhu by zostalo voľné miesto, ktoré je široké 1,1 metra. Auto vodiča VW TIGUAN je široké so spätnými zrkadlami 2,1 metra. Čiže verzia vodiča aj s prihliadnutím na možnú nepresnosť jeho odhadu, je vymyslená, nakoľko podľa jeho verzie by sa snažil prejsť autom širokým 2,2 metra cez priestor široký 1,1 metra (čiže by prešiel po chodkyni) ! Samozrejme túto časť výpovede páchateľa treba brať s istou rezervou ako účelovú a až absurdnú obranu páchateľa, ktorú by mal odhaliť aj podpriemerný policajt – pokiaľ mu to náhodou sám nenadiktoval ...

Vodič uviedol, že chodkyňu ľahko zasiahol do ruky. Podľa zdravotného záznamu bola chodkyňa zranená v ľavej strane hrudníka. Čiže aj v tomto vodič neuvádzal pravdu, aj keď možno neúmyselne. Tento rozpor je ale dôkazom toho, že si nemohol byť vedomý rozsahom zranenia, ktoré sám spôsobil, pohľadom cez spätné zrkadlo, keď z miesta unikal – čiže mal byť stíhaný za neposkytnutie pomoci minimálne v štádiu pokusu (viď https://lnk.sk/bhqu).

Pokiaľ by chodkyne (ktoré videl) skutočne nedokázal alebo nechcel tento vodič obísť, ako to tvrdí, prečo teda vozidlo nezastavil, keď sa pohyboval pomalou rýchlosťou 10 až 15 km/h a mal zaradený prvý rýchlostný stupeň ? Prečo takto pomalou rýchlosťou, vedomý si toho, že autom smeruje na ľudí, narazil do týchto ľudí ? Stačilo dať dole nohu z plynu alebo skočiť na brzdu - auto by bezpečne zastavilo. Prečo tento vodič volil možnosť naraziť do človeka namiesto toho, aby ho obišiel ? Tento naozaj dosť podstatný detail žilinský dopravný inšpektorát absolútne nezaujímal ! Veď tam mohol na ceste niekto ležať a zaberať aj celú vozovku, tiež denne tadiaľ prejde stovky študentov žilinskej univerzity, ktorí zaberajú veľa krát naozaj aj celú vozovku. Je to snáď legitímny dôvod na ich zrazenie ? Pre žilinský dopravný inšpektorát, slovenskú políciu a prokuratúru evidentne áno. Prečo by ale tento vodič úmyselne strhol volant na neznáme chodkyne ? K tomu ďalej ...

Čo sa týka spätného zrkadla, polícia si neoverovala v poisťovni (resp. v spise som to nevidel), či bolo poškodené pri tejto "nehode" alebo skutočne pred dvoma rokmi. V takom prípade by bolo ale poškodené na úplne novom vozidle, riešilo sa to cez poisťovňu, ale vodič si to nedal opraviť ? Uvádzam to, nakoľko rozsah poškodenia tohto zrkadla zhruba zodpovedal nárazu a spôsobenému zraneniu ...

Zabezpečené dôkazy spochybňujú účelovú obhajobu páchateľa a myslím si, že je na mieste podozrenie, že do tých chodkýň skutočne narazil úmyselne. Ale prečo ? Napadalo ma, že možno bol pod vplyvom alkoholu, možno je psychický labilný a vyprovokovalo ho, keď prechádzali pred tým cez križovatku a nepočkali kým on prejde. Odpoveď som sa dozvedel po piatich rokoch. Ako sám vodič do policajného záznamu uviedol, mal v danom čase veľké črevné problémy. Čiže slovensky povedané, milý pán vodič sa išiel „posrať“ a bol z toho nervózny ako pes. A zhodou okolností mu došli do rany dve chodkyne, ktoré za jeho črevné problémy nemohli a on zrovna nemal svoj deň. Polícia s prokuratúrou postavila právo páchateľa dobre sa "vysrať" nad právo na ochranu zdravia, či života nevinných ľudí ...

Teraz by som sa chcel venovať manipulácii s dôkazmi.

Obe chodkyne vypovedali viackrát na polícii a zhodne do policajného záznamu uviedli, že po nehode došlo na miesto najskôr auto dopravného inšpektorátu (je o tom záznam výjazdu), kde sa zranená chodkyňa podrobila dychovej skúške, s negatívnym výsledkom. Nenapadá ma naozaj žiadny dôvod, pre ktorý by si obe chodkyne zhodne vymysleli vykonanú dychovú skúšku a nezávisle na sebe, by to aj spomenuli do policajného záznamu pri výsluchu. Keby si vymysleli, že bola vykonaná dychová skúška, neprinieslo by im to absolútne žiadnu výhodu, či nevýhodu. Z policajného spisu som sa ale po piatich rokoch dozvedel, že údajne žiadna dychová skúška nebola vykonaná vzhľadom na časový odstup nahlásenia nehody. Lenže podľa rovnakého spisu, polícia vyšetrovala danú vec do jednej hodiny, čiže tento argument polície neobstojí. Polícia zlikvidovala prvotný záznam poškodenej, ktorý bol spísaný v aute dopravného inšpektorátu spolu so záznamom o dychovej skúške. Prečo ? V spise to pôsobí ako poľahčujúca okolnosť v prospech páchateľa, že poškodená nebola podrobená dychovej skúške (čo ale preukázateľne nie je pravda). Následne druhý záznam poškodenej z toho istého dňa je z neznámeho dôvodu ňou nepodpísaný, aj keď ho poškodená určite podpisovala (pritom záznam ďalšej svedkyne podpísaný je). V ten deň poškodená autenticky opísala celú udalosť, čo zrejme polícii nepasovalo do jej scenára a jej záznam z daného dňa jednoducho upravila (čo vysvetľuje absentujuci podpis).

Ďalej som sa zo spisu dozvedel, že páchateľ vypovedal na dopravnom inšpektoráte 3 krát:

2.6.2015 – v tento deň žilinský dopravný inšpektorát prvý krát bez zdôvodnenia upustil od potrestania.

– v tento deň žilinský dopravný inšpektorát prvý krát bez zdôvodnenia upustil od potrestania. 4.11.2015 – po proteste prokurátora si mala mjr.Ing. Eva Klotáková svoje rozhodnutie zdôvodniť, čo zrejme nedokázala, tak vymerala páchateľovi trest, ktorý sa oznámil aj poškodenej

– po proteste prokurátora si mala svoje rozhodnutie zdôvodniť, čo zrejme nedokázala, tak vymerala páchateľovi trest, ktorý sa oznámil aj poškodenej 19.9.2016 – keďže sa páchateľ v tichosti odvolal a záhadne mu bolo vyhovené, konalo sa ďalšie ústne pojednávanie, kde mjr. Ing. Eva Klotáková opäť upustila od potrestania, čo zas zatajili poškodenej

Keďže na páchateľa bolo podané trestné oznámenie pre neposkytnutie pomoci v štádiu pokusu, daná vec bola riešená aj v trestnom spise. Túto vec vyšetroval por. Mgr. Marek Dišek, ktorý pracoval s výpoveďami páchateľa z priestupkového spisu (čo je na prvotné preverenie postačujúce).

Ako sa mi podarilo neskôr zistiť, tento policajt účelovo do spisu nezaradil dve prvé výpovede páchateľa z dní 2.6.2015 a 4.11.2015. Čiže v spise zostala len tretia výpoveď páchateľa, čo už pôsobí ako nejaká opravná výpoveď. V tej tretej výpovedí páchateľ uvádza, že v danej veci nemá nič nové a odkazuje sa na predošlé dve výpovede (ktoré ale policajt do spisu nezaradil) – absurdné, čo poviete ? Keď som sa na to pýtal por. Mgr. Mareka Dišeka, odmietol to zdôvodniť. Na opakovanú písomnú žiadosť stroho odpovedal, že to v spise nie je. Čiže s akými informáciami vlastne pracoval por. Mgr. Marek Dišek v trestnom konaní ?

Ne bis in idem

V úvode predošlého článku, ako aj v tomto článku, spomínam dosť zvláštne rozhodnutie žilinského dopravného inšpektorátu (opäť por. Mgr. Mareka Dišeka), ktorý sa odvolával na zásadu "ne bis in idem". Čiže odmietol trestne stíhať páchateľa za podozrenie z trestného činu neposkytnutia pomoci v štádiu pokusu (viď. https://lnk.sk/bhqu), nakoľko tento istý páchateľ už bol právoplatne potrestaný upustením od potrestania za sériu priestupkov.

Predstavte ešte absurdnejšiu situáciu, niekto zrazí vo vysokej rýchlosti človeka a zabije ho (trebárs aj úmyselne). Kamarát - policajt mu dá proaktívne pokutu za prekročenie rýchlosti - ten policajt by neporušil nič, páchateľ skutočne prekročil rýchlosť, policajt si len robil svoju povinnosť. Ale podľa tohto právneho názoru by už takéhoto páchateľa nebolo možné potrestať za trestný čin zabitia, lebo už bol v tom istom skutku potrestaný za priestupok prekročenia rýchlosti (obeť predsa zabil vysokou rýchlosťou).

Je to tak absurdné, že to až nemôže byť pravda.

Por. Mgr. Marek Dišek sa odvoláva odvoláva na článok 4, protokolu č. 7 Dohovoru o ochrane ľudských práv (našiel som ho tu https://lnk.sk/jyIW), ako aj článok 14, ods. 7 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach (našiel som ho tu https://lnk.sk/iujn).

Oba tieto články ale hovoria o tom, že nikoho nemožno potrestať za rovnaký trestný čin, za ktorý už bol potrestaný alebo oslobodený. Oba články nevylučujú trestné stíhanie pre trestný čin, ak bol páchateľ v tom istom skutku potrestaný za priestupok. Našiel som aj právny názor, ktorý sa venuje tejto kombinácii, podľa ktorého je dôležité, či stupeň závažnosti sankcie za správny delikt je porovnateľný so stupňom závažnosti za trestný čin - čo v tomto prípade splnené nebolo.

Každopádne, ak trestnému stíhaniu páchateľa naozaj bráni len skutočnosť, že ho mjr. Ing. Eva Klotáková potrestala nepotrestaním - je na mieste otázka, či týmto ťažko obhájiteľným rozhodnutím, pri výkone svojej právomocí, nezmarila splnenie dôležitej úlohy (nie je dôležité, či vedome alebo z nedbanlivosti - viď §327 TZ).

Ako odôvodnila polícia upustenie od potrestania ?

Páchateľ sa odvolával na zlú finančnú situáciu, čo znie dosť ironicky, keďže jazdil na takmer novom VW Tiguan.

Ďalej uvádzal, že potrebuje auto, nakoľko síce jeho žena má vodičský preukaz, ale 30 rokov nejazdila. K tomu by som uviedol len toľko, že sú ľudia, ktorí nemajú žiadne auto. Chápem, že pre niekoho, kto sa celý život vyváža na lepších značkách, je to ťažko predstaviteľné.

Potom sa vodič v tretej opravnej výpovedí odvolával na svoj zlý zdravotný stav. K tomu sa naozaj nedokážem a ani nechcem vyjadriť, či hodnotiť kohokoľvek zdravotný stav. Nemyslím si ale, že zlý zdravotný stav je dôvod, aby bol ponechaný vodičský preukaz človeku, ktorý minimálne vedome narazil autom do ľudí a ušiel. Skôr si myslím, že to je dôvod byť opatrný, či takémuto človeku aj pre jeho vlastné dobro, ako aj pre bezpečnosť ľudí na cestách, je naozaj vhodné ponechať vodičské oprávnenie. Mjr. Ing. Eva Klotákova nenechala prešetriť jeho zdravotnú / psychickú spôsobilosť a schopnosť viesť motorové vozidlo - veď sa obhajoval tým, že zrazil ľudí, lebo nechcel prejsť cez plnú čiaru. Zrejme si povedala, že to riskne ...

Čerešničkou na torte je preskúmanie daného prípadu policajtom z Krajského dopravného inšpektorátu v Žiline – Mjr. Mgr. Milanom Žuchom. Tento policajt obhajoval rozhodnutie mjr. Ing. Evy Klotákovej poľahčujúcou okolnosťou pre páchateľa, teda tým, že páchateľ uznal v plnej miere svoje zavinenie dopravnej nehody.

Páchateľ uviedol dňa 19.9.2016, čiže do spomínanej tretej opravnej výpovede, na Okresnom dopravnom inšpektoráte v Žiline, citujem: „Mrzí ma čo sa stalo, ja sa necítim vinným , lebo si myslím, že tam nemali čo robiť“. Pripomínam, že sa jednalo o cestu, kadiaľ denne prešlo stovky študentov (dnes tam je vybudovaný chodník). Skutočne toto je uznanie zavinenia, ako to uvádza mjr. Mgr. Žucha vo svojom rozhodnutí ?

Ďalej mjr. Mgr. Milan Žucha ako poľahčujúcu okolnosť pre páchateľa uviedol, že páchateľ svoj skutok oľutoval . Toto tvrdenie je opäť nepravdivé, nakoľko keby páchateľ svoj skutok oľutoval, prihlásil by sa na polícii sám. Lenže po páchateľovi pátrala niekoľko mesiacov polícia a priznal sa na základe existencie kamerového záznamu. Doteraz sa ani len formálne neospravedlnil chodkyniam, do ktorých narazil autom.

Mjr. Mgr. Milan Žucha z Krajského dopravného inšpektorátu v Žiline bol odvolací orgán – čiže akási kontrola prvostupňového orgánu.

Čo na to všetko policajná inšpekcia ?

Faktom ale zostáva, že za tento stav sú priamo zodpovední konkrétni policajti a prokurátori, ktorí boli povinní v danej veci konať (nezverejnil som všetky mená zainteresovaných je ich naozaj dosť - aj k tomu príde). Títo policajti a prokurátori podľa môjho názoru svojvoľne pomohli páchateľovi a sú si istí svojou beztrestnosťou.

Konanie zainteresovaných policajtov prešetroval mjr. JUDr. Radoslav Hruška z policajnej inšpekcie, podľa ktorého sa nikdy žiadny skutok nestal .

Po piatich rokoch, keď som sa dostal k policajnému spisu a dozvedel som sa, ako to s týmto vyšetrovaním bolo, podal som dňa 14.10.2019 trestné oznámenie na troch konkrétnych policajtov, za konkrétne protiprávne skutky, ktoré som podložil overiteľnými dôkazmi z ich spisu. Namietal som, aby sa danou vecou zaoberal mjr. JUDr. Radoslav Hruška, v čom mi nebolo vyhovené. Polícia toto trestné oznámenie odignorovala, to znamená - žiadna odpoveď .

Keď som sa na danú vec informoval, kpt. JUDr. Petra Friese z Tlačového odboru Kancelárie ministra vnútra mi oznámila, že dané trestné oznámenie bolo odmietnuté, o čom ma údajne polícia informovala - ale odmietla mi povedať kedy, aké bolo číslo spisu, či uznesenia (na tieto otázky nereagovala).

Týmto chcem zároveň aj zablahoželať mjr. JUDr. Radoslavovi Hruškovi za jeho skvelý kariérny postup, lebo zatiaľ čo ja som sa trápil s touto nespravodlivosťou, jeho hodnosť každý rok rástla – za necelé tri roky z nadporučíka cez kapitána až na majora .

Čo na to samotný páchateľ ?

Pred zverejnením článku som slušne telefonicky kontaktoval tohto páchateľa, chcel som počuť jeho verziu. Kontaktoval som ho 5 rokov po nehode, v telefóne som bol slušný, vlastne samotný telefonát ani netrval dlho. Po predstavení sa zasmial a zložil telefón ...

Tento článok ale nie je nasmerovaný voči tomuto páchateľovi, to je už úplne zbytočné, keďže napriek viacerým upozorneniam, nechala polícia a prokuratúra tento skutok premlčať.

Čo na to mjr. Ing. Eva Klotáková ?

Napriek množstvu pochybností a nepravdivých dôkazov, tiež napriek tomu, že Správny poriadok pripúšťa obnovu konania, sa odmietla mjr. Ing. Eva Klotáková týmto prípadom opätovne zaoberať, nakoľko poškodená nie je účastníkom konania a rovnako nejde o všeobecný záujem.

Súhlasím s mjr. Ing. Evou Klotákovou v jednej jedinej veci. Nie je vo všeobecnom záujme prešetriť tento skutok, ale je vo verejnom záujme prešetriť všetkých zodpovedných policajtov a prokurátorov, či v tomto prípade naozaj konali tak, ako konať mali (a to bez ohľadu na počet komentárov pod týmto, či iným článkom).

A ak mjr. Ing. Eve Klotákovej chýbajú komentáre pod článkom, nechajte jej nejaký - ten môj by nebol pekný ...

Na záver si opäť kladiem tú istú otázku - skutočne arogantný človek, ktorý narazí autom do ľudí, zraní niekoho, je mu jedno, či zranený potrebuje pomoc a ujde, si nezaslúži absolútne žiadny trest ? Vážený pán minister vnútra, vážená zastupujúca generálna prokurátorka, môžte odpovedať, prečo považujete niektorých ľudí za menejcenných, že ich je možné zraziť autom úplne beztrestne a bezstarostne nechať tak, bez akéhokoľvek aspoň náznaku pomoci ? Toto je reálny príbeh zo života, nie fikcia z tlačovej konferencie ...

